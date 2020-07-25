"النائب المحترم يصنعه الناخب المحترم" حملة توعوية في الدقهلية

أطلق عدد من شباب محافظة الدقهلية، حملة تحت عنوان "النائب المحترم يصنعه الناخب المحترم" لتوعية المواطنين بانتخابات مجلس الشيوخ، وحثهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي والإدلاء بأصواتهم.

وقال محمد عبد الغني شادي، منسق الحملة، "نجمع أكبر قدر من المعلومات عن المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ لتوعية المواطنين وتنمية فكرهم السياسي، في القدرة على كيفية اختيار المرشح المناسب لكي يكون ممثلا حقيقيا عنهم".

وأضاف شادي: "نهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وطرق أبوابهم وتوعيتهم بأهمية المشاركة بأصواتهم في هذه الانتخابات والتعريفً بأهمية مجلس الشيوخ وما هو دور عضو المجلس ومهامه المطلوبة منه وحثهم على المشاركة الإيجابية".

وأشار إلى أن الحملة ستتابع اللجان يوم الانتخابات، بالإضافة إلى رصد كل ما يصدر عن المرشحين حرصاً على تفادي الأخطاء والمخالفات.