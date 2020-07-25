مصرع طفلين في حادثين منفصلين بسوهاج

لقي طفلان مصرعهما في واقعتين الأولى في دائرة مركز المراغة بسوهاج، وهي لطفلة غرقت في مصرف مائي أمام منزلها، والثانية لطفل دهسته سيارة يقودها خاله بدائرة مركز طهطا.

تلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "أسماء.خ.م" وتقيم دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء غرق.

بالانتقال والفحص وسؤال والدتها "دعاء.ا.م"، 30 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلتها أمام المنزل سقطت بمجرى مياه مجاور للمنزل، ما أدى لغرقها ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتبلغ لمركز شرطة طهطا بوجود مصادمة ومتوفى بدائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء رجوع سيارة ربع نقل قيادة "أحمد.ش.ق"، 37 عاما، سائق، للخلف اصطدم بنجل شقيقته "محمد.ص.ا"، 3 سنوات، أثناء لهوه أمام منزله ما نتج عنه وفاته.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، وأفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة أدى إلى نزيف داخلي ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.