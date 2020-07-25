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خبير: توقعات بزيادة الرحلات الجوية وإشغال الفنادق الفترة المقبلة

كتب:

محمد عزالدين
11:11 ص | السبت 25 يوليو 2020
أرشيفية

أرشيفية

قال الدكتور أحمد سمير زكريا، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك توقعات بزيادة الرحلات الجوية السياحية وزيادة إشغالات الفنادق الفترة المقبلة، في ظل الإجراءات الاحترازية القوية التي تشهدها البلاد.

وشدد خلال حوار عبر "سكايب" ببرنامج صباح الورد، المذاع على شاشة "TEN"، إن الإجراءات الاحترازية على ضرورة وأهمية الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، نظرًا لتأثيرها وعلاقتها بالسمعة المصرية.

وأكد على أن الجنيه المصري وضعه مستقر، ومعدلات النمو في وضع جيدًا، كما أن الدولة ساندت الكثير من القطاعات واتخذت إجراءات قوية لدعم الاقتصاد بشدة.

وأوضح أن الدولة المصرية تسير بخطى جيدة، والوضع الاقتصادي 2021 سيكون أفضل بكثير، حيث تجني الدولة الآن ثمار الإصلاح الاقتصادي الصعب، مضيفًا: "سنستشعر مردود الاقتصاد الوطني والمشروعات القومية، بجانب مبادرات تخفيض أسعار السلع، ومن المتوقع الفترة المقبلة انخفاض التضخم".

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