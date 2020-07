بدء عرض الفيلم الإسباني Father There is Only One أول أغسطس

على الرغم من تأثير فيروس كورونا على السينما، وتسببه في تأجيل طرح عدد من الأفلام بدور العرض، إلا أنه من المقرر عرض الفيلم الإسباني Father There is Only One، أول أغسطس المقبل، في الوقت الذي لا تزال 40% من دور العرض مغلقة بإسبانيا.

ويعتبر Father There is Only One من أول الأفلام الإسبانية التي تتحدى كورونا بالعرض، وتتفاوض الشركة المنتجة على طرحه في 600 شاشة عرض، ومن المتوقع أن تفتح بعض دور العرض المغلقة لإتاحة عرض الفيلم المنتطر في إسبانيا، بحسب موقع Variety.

Father There is Only One من إخراج Santiago Segura وتصنيفه كوميدي ويحكي عن أب يكتشف مدى صعوبة رعاية أطفاله الخمسة عندما تتركه زوجته بمفردهم معهم خلال أسبوع من الإجازات.

الفيلم قصة Mariano Vera وسيناريو لـ Marta González de Vega بمشاركة المخرج Santiago Segura.

والفيلم بطولة Santiago Segura, Toni Acosta, Sílvia Abril، وتكلفة إنتاجه تخطت 2.7 مليون يورو، ومدته ساعة و38 دقيقة.

ومنذ عدة أيام جرى إغلاق دور السينما في برشلونة، بأمر من الحكومة الكاتالونية، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أُغلقت العديد من دور العرض في دول مختلفة، لمنع التجمعات، وجرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها.