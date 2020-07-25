"عزل إسنا" يسجل صفر إصابات بكورونا ويستعد لدخول "التأمين الشامل"

أعلنت الدكتورة إلهام محمود، مدير عام مستشفى إسنا للعزل الصحي جنوب الأقصر، تسجيل المستشفى صفر إصابات لفيروس كورونا المستجد، وتعافي جميع المصابين وغلق كل الأقسام الداخلية.

وأضافت "إلهام"، أنه يتبقى فقط 6 حالات متعافية تحولت نتائج حالتهم من إيجابية إلى سلبية داخل العناية المركزة نظرًا لعدم استقرار حالتهم.

وأشارت إلى أن المستشفى لم يستقبل على مدار أسبوع كامل أي حالات جديدة، لافتة إلى أنه سيجري تخصيص مستشفى حميات الأقصر ومستشفى العديسات فقط لعلاج المصابين بكورونا، لافتة إلى أن الاستعدادات قائمة قبيل تحويل المستشفى لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي سيجري تجهيزه لهذا الغرض.