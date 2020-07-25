مرشحو "الشيوخ" بالدقهلية يحجزون أماكن الدعاية بـ"الفراشة"

بدأ مرشحو مجلس الشيوخ في الدقهلية، حجز أماكن الدعاية في الميادين الكبرى والشوارع الرئيسية والأماكن البارزة في المحافظة، بوضع الفراشة اللازمة لوضع الدعاية عليها استعدادا لانطلاق الدعاية غدا الأحد.

وظهرت الفراشة في ميدان محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، وشارع الجمهورية وشارع الجيش وعدد من الميادين الكبرى، وذلك لتجهيزها لتكون مكانا لدعاية المرشحين حتى إذا بدأ الموعد الرسمي للدعاية رفعوا اللافتات عليها.

وعلق أنصار المرشحين صورهم على شرفات المنازل وكذلك على مركبات التوك توك وغيرها من وسائل النقل.

وعقد عدد من المرشحين لقاءات مصغرة مع المواطنين في قراهم وأماكن نفوذهم قبل فترة الدعاية، في القرى والمدن البعيدة.

ودشن عدد كبير من المرشحين، صفحات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر فعاليات حملاتهم الانتخابية.

يذكر أن محافظة الدقهلية تضم 6 مقاعد في مجلس الشيوخ يتنافس عليها 43 مرشحا، في الانتخابات التي تجري يومي 9 و 10 أغسطس للمصريين في الخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس بانتخابات الداخل، وتعلن النتيجة يوم 19 أغسطس.