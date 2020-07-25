طفلة عمرها 5 سنوات تنجز 100 مسألة رياضية في 3 دقائق

استضافت الإعلامية داليا أشرف، خلال برنامجها "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، الطفلة المعجزة "بيري"، البالغة من العمر 5 سنوات، للحديث معها عن تفاصيل حلها 100 معادلة رياضية في 3 دقائق فقط دون آلة حاسبة ضمن مسابقة "يوسي ماس".

وروت والدة الطفلة "بيري" تفاصيل التحاق ابنتها بالمسابقة، قائلة: "بيري أول لما تمت 4 سنوات قدمتلها علطول في أكاديمية يوسي ماس، والسنة اللي فاتت دخلت المسابقة الوطنية وحصلت على المركز الثالث على الجمهورية رغم أنها متمتش 5 سنوات، وكانت أصغر طفلة هناك، وكانت المفروض تسافر كمبوديا ولكن بسبب ظروف شخصية مقدرتش إني أسفرها، وبدأت الكتابة في عمر 3 سنوات، ليا بنت تانية عمرها 3 سنوات وبدأت زي بيري".

من جانبها قالت الطفلة "بيري" إنها تساعد والدتها في الأشياء التي تطلبها منها، كما أن هوايتها العزف على البيانو وممارسة رياضة التنس وقراءة القصص".

وأجرت المذيعة داليا أشرف اختبارات رياضية سريعة لـ"بيري"، واجتازته بسهولة، وهو ما أثار دهشة المذيعة.