"العائلات" الطريق إلى الفوز بانتخابات "الشيوخ" في القوصية وديروط

تعد "العائلات" هي كلمة السر في حسم انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة أسيوط، حيث يسعى المرشحون لاحتواء كبار العائلات بمختلف مراكز المحافظة، من خلال تبادل الأصوات لحسم السباق.

مرشحو الانتخابات بأسيوط يعتمدون على التواجد بين العائلات في جميع المناسبات من أجل خلق شعبية لهم تمكنهم من حصد أكبر أصوات في انتخابات مجلس الشيوخ، كحضور الجنائز والأفراح وحل المشاكل وإنهاء الخصومات الثأرية.

ويعد مقعد البرلمان لكبار العائلات وخاصة في الصعيد، مسألة حياة أو موت وصراع من أجل رفع رأس العائلة حفاظا على مكانتها، وهو ما يتوارثه الأبناء عن الأجداد، لذا تتصارع الأحزاب من أجل كسب ود كبار العائلات.

ففي مركز القوصية والذي يعد من أكبر وأثرى مراكز محافظة أسيوط، ويضم عائلات "الرمايحة وال نظير والحساسنية وبيت وهمان وآل سيف والبارودية".

وكانت كل عائلة تدفع بمرشح واحد لها في كل دورة انتخابية، وظلت عائلة "ال نظير"، تشغل مقاعد في البرلمان 4 دورات، ويشغل المهندس، إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب الحالي مقعد العائلة بالبرلمان.

كما يضم المركز "عائلة الرمايحة" من كبار عائلات القوصية، والتي استطاعت حسم الانتخابات مرتين من خلال ابنها النائب السابق "حسني رميح"، والمرشح السابق لانتخابات الشورى "رميح عبد الحسيب".

لا يختلف الأمر كثيرا عن عائلة "وهمان" والتي حسمت صراع الانتخابات مسبقا من خلال ابنها "نبيل وهمان" عضو مجلس الشورى سابقا عن دائرة القوصية والمحاسب "راشد أبو العيون وهمان"، عضو مجلس النواب.

إلا أن الموقف اختلف خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فلم يتم الدفع بأي من المرشحين من هذه العائلات، نظرا لاتساع الدائرة التي تضم 78 مركزا، واقتصرالأمر في المركز على اختيار "هند جوزيف" أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بأسيوط، وابنة رجل الأعمال جوزيف أمين شحاتة مرشحة بقائمة ائتلاف الأحزاب عن حزب مستقبل وطن.

وفي مركز ديروط الذي يعد أكبر مراكز المحافظة، حيث تسيطر عائلة "قرشي" و"الكيلانية" على مركز ديروط، فالأولى أسسها قطب باشا قرشي، وشقيقه أحمد باشا قرشي، فكان الأول عضوا بمجلس شورى القوانين، والثاني عضو بمجلس النواب والشيوخ، حيث اشتهرا بمواقفها السياسية، بداية من ثورة 1919 وتصديهما للاستعمار الإنجليزي وحتى ثورة 30 يونيو.

ومن أبناء العائلة أيضًا سيد بك قرشي، الذي كان عضوًا بمجلس الشيوخ حتى عام 1952، وإبراهيم بك سيد قرشي وكان عضوًا في مجلس الأمة، ليستمر وجود العائلة في الحياة البرلمانية، وآخرهم مصطفى أحمد قرشي نائبًا بمجلس الشعب، وحمادة زين قرشي عضوًا بمجلس شورى حتى عام 2010 ومرشح مجلس الشيوخ "مستقل" عن حزب مستقبل وطن.

أما عائلة "الكيلانية" فيعود تاريخها بالمجالس النيابية منذ عام 1936، حينما تولى الجد الأكبر كيلاني مبروك أول عمودية مع إنشاء مركز ديروط، ثم جده أبوبكر كيلاني ثم علي كيلاني وبعد إلغاء العمودية، تولى نيابة مجلس الشعب، ثم أبنائه يحيي عثمان كيلاني، حسام كيلاني.

وتعد المنافسه داخل مركز ديروط من أشرس المنافسات الانتخابية بأسيوط، والتي دائما ما تحسم النتيجة لأفراد أحد العائلتين.