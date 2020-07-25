سائق يستدرج صديقه ويتخلص منه بـ"ماسورة حديد" طمعا في سيارته بأكتوبر

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثانٍ أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة لأحد الأشخاص في العقد الرابع داخل "شيكارة بلاستيكية" أمام أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم، وبها جروح قطعية بالرأس.

وتوصلت جهود فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد شخصية المجني (سائق "سيارة نقل" - مُقيم بمدينة 6 أكتوبر، وأصل بلدته مركز شرطة مغاغة بالمنيا)، وتبين أن وراء ارتكاب (سائق - مُقيم بدائرة القسم ) وعرض سيارة المجني عليه للبيع بثمن بخس بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبحوزته سيارة المجني عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة صداقة بالمجني عليه وعقده العزم على قتله وسرقة سيارته.

وأضاف المتهم، أنه في سبيل تنفيذ مخططه أجرى اتصالا هاتفيا بالمجني عليه وطلب منه الحضور لمسكنه بزعم نقل بضائع بسيارته إلى مدينة الإسكندرية وعقب حضوره استدرجه إلى داخل الجراج سكنه، وباغته بالضرب على رأسه بماسورة حديدية محدثاً إصابته التي أودت بحياته وتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور.

وحسب اعتراف المتهم، استولى على السيارة ببيعها لأحد الأشخاص (مقاول - مُقيم بدائرة القسم) نظير مبلغ 50 ألف جنيه دون علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشاد المتهم ضبط (السيارة الخاصة بالمجني عليه والأداة المستخدمة في إرتكاب الواقعة - مبلغ 35 ألف جنيه من متحصلات بيع السيارة) وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ.

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.