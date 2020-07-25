القضاء الإداري يقبل طعن مرشح "النور" بعد استبعاده طبيا بقنا

قررت محكمة القضاء الإداري بمحافظة قنا، قبول طعن محمود أبو السعود شرقاوي، مرشح حزب النور لانتخابات مجلس الشيوخ، بعد تقدمه بتظلم للمحكمة على استبعاده من كشوف المرشحين لأسباب طبية.

وبعد قبول طعن مرشح حزب النور، بلغ إجمالي عدد المرشحين عن محافظة قنا 42 مرشحًا، وخضع المرشح لكشف طبي جديد أكد سلامته من أي أمراض مزمنة.

كانت محكمة قنا الابتدائية أعلنت الأحد الماضي، قبول أوراق 41 مرشحًا عن محافظة قنا، واستبعاد 6 مرشحين لم تنطبق عليهم الشروط، من بينهم مرشح حزب النور لكونه غير لائق طبيا.

وقررت الهيئة إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 من شهر أغسطس المقبل، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس 2020.