برلماني: سيناء ستكون من أهم المناطق العالمية الجاذبة للاستثمار

أشاد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الذي أكد فيها أنه تم التوافق على مجموعة من الأراضي التي سيتم استصلاحها في سيناء، وذلك بعد قيام وزارة الزراعة بتنفيذ حصر استكشافي للأراضي الصالحة للزراعة وإجراء الدراسات والمعاينة الميدانية لجميع الأراضي القابلة للزراعة في مناطق شمال ووسط سيناء.

وطالب حساسين في بيان له أصدره، اليوم، من الوزراء المختصين سرعة تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من إعداد التصميمات الخاصة بالخطوط الناقلة للمياه والروافع التي ستروي هذه الأراضي، وكذا الترع وإقامة مجتمعات عمرانية لمن سيسكنون في هذه المناطق التي تتوافر بها الأراضي الصالحة للزراعة، مؤكدا أن تنفيذ هذه التكليفات يكفل جذب ملايين المواطنين من الدلتا والوادي إلى سيناء للمشاركة في تملك هذه المشروعات.

وقال حساسين إن سيناء أصبحت مؤهلة لجذب ملايين المواطنين من الوادي والدلتا بعد المشروعات القومية الكبرى التي أنجزها الرئيس عبدالفتاح السيسي لربط سيناء بالوادي والدلتا وفي مقدمتها مشروعات الأنفاق والكباري وشبكة الطرق.

وأكد أن سيناء ستكون واحدة من أهم المناطق العالمية الواعدة اقتصاديا والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لإقامة المشروعات التنموية في مختلف المجالات.