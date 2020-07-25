جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب قوارب مطاطية تستخدم للهجرة غير الشرعية

تمكنت، اليوم، جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسي بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بميناء السلوم البري من إحباط محاولة تهريب عدد من القوارب المطاطية وكمية من الدهانات وقطع غيار السيارات المستعملة بالمخالفة لقانون الجمارك.

كانت إخبارية سرية مقدمة لهيئة الرقابة الإدارية، وإخبارية أخرى مقدمة من عبد المنعم قبيص مدير عام الالتزام التجاري، وسعيد بركات مدير عام مكافحة التهريب وطلعت مراد مدير عام الأمن الجمركي، والنقيب محمد شريف ضابط مباحث ميناء السلوم، تفيد ورود معلومات حول إخفاء عدد من القوارب المطاطية "زوديك" داخل سيارة محملة بأثاث منزلي مصدر إلى ليبيا عبر منفذ السلوم البري.

وبإدخال السيارة على جهاز الفحص بالأشعة تحت إشراف منير محمود مدير الإدارة، أفادوا بصحة الاشتباه، وجرى تشكيل لجنة تبين لها وجود 5 قوارب مطاطية قابلة للنفخ تستخدم في الهجرة غير الشرعية وكمية من قطع غيار السيارات المستعملة والدهانات المتعددة الاستخدام والسلع الغذائية المتنوعة بإجمالي 592 طردا بالسيارة.

وبلغت قيمة الأصناف المحلية الصنع 535608 جنيهات، كما بلغت قيمه الأصناف الأجنبية الصنع 219250 جنيها، وقيمة الأصناف المحظورة 32800 جنيه، بينما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 77493 جنيها، وطلب صاحب الشأن التصالح وسداد التعويضات الجمركية.

وجرى تحريز المضبوطات.