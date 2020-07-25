ماذا يحدث حال عدم تقدم أصحاب العقارات المخالفة للتصالح؟

تساؤلات عديدة تحيط بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وخصوصا فيما يتعلق بأدوار كل من ملاك العقارات أو ملاك الوحدات والمسؤولية القانونية على كل منهما حال عدم التقدم بالمصالحة في ظل عدم الحديث عن تلك النقطة في القانون.

وأجاب الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، في حديثه لـ"الوطن"، قائلا: إن قانون التصالح في مخالفات البناء، رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 لا يقترب من قريب أو من بعيد عن ماذا يحدث في حالة عدم التقدم للمصالحة، ولكن الحكومة ربطت تلك النقطة بقانون رقم 119 لسنة 2003، والذي يحدد في عدة خطوات كالتالي:

1- يسجل موظف الحكومة العقار المخالف.

2- يخطر المواطن بالإزالة.

3- إذا تقدم المواطن بالمصالحة يخضع لقانون التصالح.

4- يخطر المواطن بمحضر إزالة وهو محضر إداري.

5- يبلغ قسم الشرطة بمحيط العقار بيوم الإزالة وإخطار المواطن ليكون موجودا.

وتابع عرفة، في حديثه لـ"الوطن"، أنه في حالة عدم ذهاب مالك العقار مع مالك الوحدة للمصالح من حق مالك الوحدة أن يحرر محضرا في قسم الشرطة، وبناء عليه ترفع قضية في مجلس الدولة، بأن مالك العقار يتحمل معه مسؤولية العقار المخالف.