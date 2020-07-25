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2420 مسافرا يغادرون القاهرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

كتب:

أيمن حمزة
03:02 م | السبت 25 يوليو 2020
2420 مسافر يغادرون القاهرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

2420 مسافر يغادرون القاهرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

غادرت مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، 24 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالخارج وعلى متنها 2420 راكبا، وذلك بعد عودة حركة الطيران المنتظم بالمطارات المصرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وكشفت مصادر بمطار القاهرة الدولي أن صالات السفر شهدت مغادرة 24 رحلة دولية في طريقها لعدة دول بالخارج، منها "الولايات المتحدة الاميركية، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، اليونان، الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين، إثيوبيا، الجزائر".

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي. 

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