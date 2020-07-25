صحيفة: بكين وواشنطن قد تستأنفان المفاوضات التجارية في أغسطس المقبل

قالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، إنه من المتوقع أن تُستأنف المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في أغسطس المقبل، على الرغم من التصاعد الخطير في التوترات بين البلدين.

ونقلت الصحيفة الصادرة في هونج كونج عن مصدر مطلع، قوله: "من المتوقع أن يجري المفاوضون التجاريون من الصين والولايات المتحدة محادثات رسمية قريبًا، لتقييم تنفيذ الاتفاق التجاري المؤقت الذي وقع عليه الجانبان في بداية العام".

وأوضحت الصحيفة الصينية، أن بكين، زادت بشكل كبير من مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية في الأشهر الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بكثير مما وعدت به في اتفاقية "المرحلة الأولى" نظرًا لجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومع ذلك قال المراقبون إن الإغلاق المتبادل لقنصليتي الصين والولايات المتحدة على أراضي كل منهما، فضلاً عن مجموعة من القضايا الأخرى، يمكن أن يقوض أي تقدم أحرزه الجانبان بشأن التجارة.

ونقلت الصحيفة، عن المصدر- طلب عدم الكشف عن هويته - قوله إنه من المتوقع أن يجري رئيس الفريق المفاوض الصيني، نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي، والرئيس المشارك للفريق الأمريكي، الممثل التجاري روبرت لايتهايزر، محادثات في أغسطس المقبل.

وقال المصدر، إنه بموجب الشروط العامة للاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها في 15 يناير الماضي، وبدأ سريانها بعد شهر، ينبغي إجراء محادثات رفيعة المستوى كل ستة أشهر، مضيفًا أن الاجتماع سيمثل "نقطة انعطاف مهمة" تتيح لكلا الجانبين تقييم التقدم المحرز في الاتفاق.

وأشار المصدر، إلى أنه إذا كانت هناك رغبة أقل من الجانبين للانخراط في الوقت الحالي بسبب التوترات السائدة بين واشنطن وبكين فقد يتفقان على أن محادثة هاتفية جرت بين ليو ولايتهايزر في 8 مايو الماضي قد استوفت شرط "الاجتماع".

وأضافت الصحيفة، أن العلاقات الصينية الأمريكية ظلت في حالة من السقوط الحر لمعظم عام 2020، حيث اصطدم الجانبان حول مجموعة من القضايا، بداية من أصول كورونا المستجد، ووصولًا إلى التجارة وهونج كونج وشينجيانج وبحر الصين الجنوبي.