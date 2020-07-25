مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد دواء فعال لعلاج كورونا حتى الآن

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن مناعة القطيع في مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تعني تكون أجسام مضادة عند عدد كبير من المواطنين بعد إصابتهم بالمرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، أن الحصول على البلازما من المتعافين يهدف إلى رفع مناعة الحالات الحادة والشديدة والحرجة.

وأردف: "الجانب المضيء أن يكون هناك لقاح ضد هذا الفيروس، وأنا أول من أعلن أن جامعة أكسفورد، دخلت المراحل النهائية في تجارب لقاح الفيروس".

وواصل: "التجارب الإكلينيكية والسريرية لهذا اللقاح ناجحة، وبدأت بلاد كثيرة تعلن أنها دخلت مراحل نهائية لإنتاج هذا اللقاح"، مؤكدا أنه لا يوجد دواء فعال ومؤكد لعلاج فيروس كورونا حتى هذه اللحظة.