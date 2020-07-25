بالأسماء.. تعرف على تفاصيل حركة تنقلات رؤساء المباحث بالمنوفية

أصدر اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية والعميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، حركة تنقلات بين رؤساء مباحث الإدارات والمراكز والأقسام وتنقلات بين ضباط إدارة البحث الجنائي.

وتولى العقيد محمد شوقي كوينة، رئيساً لمباحث المصنفات، والمقدم أيمن رزق، رئيساً لمباحث التموين، والمقدم محمود صلاح رئيساً لمباحث الأموال العامة، والرائد أحمد شمس رئيساً لمباحث مركز قويسنا.

وشمل القرار تولي المقدم وليد شلبي رئيسا لمباحث المروروالرائد مراد أبو الدهب رئيساً لمباحث مركز منوف والمقدم أحمد الصياد مفتش مباحث منوف والرائد محمد حجاج رئيسا لمباحث بركة السبع.

كما شملت الحركة المقدم محمد عبد الصمد رئيساً لمباحث أشمون والرائد هيثم النطاط رئيساً لمباحث الباجور والرائد أحمد واصل رئيساً لمباحث سرس الليان والرائد مصطفى حسانين رئيساً لمباحث قسم منوف، والرائد محمد المغربي رئيسا لمباحث مركز شبين الكوم.