بنها تعلن توفير سيارات لنقل أهل الصعيد لمحافظاتهم لقضاء العيد

أعلن مجلس مدينة بنها بالقليوبية، بقيادة المهندس على عبد الستار رئيس المدينة، توفير وسائل مواصلات لأبناء محافظات الصعيد العاملين بمدينة بنها وضواحيها، الذين يرغبون في السفر إلى محافظاتهم لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن هذه الوسائل ستكون مريحة وآمنة من مدينة بنها إلى أى محافظة من محافظات الصعيد.

وأوضح مجلس المدينة في بيان له، أن على كل من يرغب من أبناء محافظات الصعيد في السفر إلى أي محافظة التوجه فورا إلى إدارة مجمع مواقف مدينة بنها بجوار فرق الأمن للحجز والاستعلام عن مواعيد الرحلات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في التسهيل على أبناء تلك المحافظات في العودة الآمنة إلى ذويهم لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

فيما أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء وجميع مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، وذلك فى إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع الأخذ فى الاعتبار أنه تقرر وقف الإجازات لجميع المسئولين بالجهاز التنفيذي خلال تلك الفترة، وأن يكون هناك من يتواجدون في العمل صباحا ومساء، مع تفعيل دور غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بباقي المدن والأحياء على مدار الـ24 ساعة، سواء في أيام العيد أو فى فترة انتخابات مجلس الشيوخ المزمع اجرائها في شهر أغسطس القادم.

كما أكد المحافظة ضرورة تحديد وحصر ومتابعة استعدادات المقار الانتخابية المزمع إقامتها في مراكز الشباب والمدارس، والاطمئنان على جاهزيتها تماما للعمل، لإتمام العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة القليوبية.

وقرر المحافظ تكثيف الحملات الرقابية والأمنية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الرئيسية والغذائية، ومراقبة وضبط الأسعار لمواجهة الغلاء والتأكد من سلامة السلع المعروضة بالأسواق لاسيما خلال فترة العيد، كما وجه بتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الأساسية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار والتأكد من صلاحية المعروض من السلع لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.