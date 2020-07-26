"التعليم"عن أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية: لا يوجد أمر مكتمل 100%

كشف الدكتور محمد مجاهد، مساعد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن مرور أول أيام امتحانات النظري لطلاب الدبلومات الفنية، فذكر أن أول أيام الامتحانات والتي كانت في مادة اللغة العربية مرت بسلام، ومن وسط 717 ألف طالب يؤدي الامتحان جرى رصد 7 طلاب يعانون من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، مع الإعلامي عمرو خليل، أنه تم عزل الطلاب وفحصهم ثم إعادتهم إلى منازلهم، حيث يتم قياس درجات الحرارة لكل الطلاب المشاركين في الامتحانات، "لا يوجد أمر مكتمل بنسبة 100%".

وأشار مساعد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أنه تم رصد 4 حالات غش من إجمالي أعداد الطلاب المشاركين في الامتحانات، مؤكدًا أن الإجراءات المشددة الاحترازية والوقائية مستمرة طوال فترة امتحانات الدبلومات كما هو الحال في الثانوية العامة.

وتابع: "قمت بزيارة 3 مدارس في حارات البدرشين، وتفاجأ عندما ذهب بالالتزام الشديد من قبل المراقبين والطلاب وحتى رجال الأمن، ويتم التفتيش على الهواتف الذكية كما هو الحال في امتحانات الثانوية العامة".