"الداودي" يتفقد لجان امتحانات الثانوية الفنية بقنا

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الثانوية الفنية بمدينة قنا، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بها والاطمئنان من رؤساء اللجان علي عدم وجود أي معوقات وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب داخل اللجان، رافقه الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية .

تفقد الداودي عدد من مقرات اللجان هي (مدرسة قنا الثانوية الصناعية بنات بمدينة العمال- مدرسة قنا الثانوية الزراعة العسكرية بالصالحية) واطمئن المحافظ علي الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا وإتباع النصائح الطبية للحفاظ على سلامه وصحه الطلاب داخل وخارج اللجان .

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الفنية لهذا العام يبلغ 26 ألف و443 طالبا وطالبة موزعين على 105 لجنة رئيسية تضم 1800 لجنة فرعية بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالب وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات التربية والتعليم يقوما بمتابعة امتحانات الثانوية الفنية لحظة بلحظة لرصد أي معوقات وتلقي الشكاوي والإخطارات أثناء سير الامتحانات والعمل علي سرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم تكليف رؤساء المدن والقرى بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان وكذا الاهتمام بنظافة محيط مقرات اللجان.