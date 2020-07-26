"الحبس عامين".. أستاذ قانون جنائي يكشف عقوبة التسجيل لإثبات جريمة

قال اللواء الدكتور نبيل حسن، أستاذ القانون الجنائي، إن تعليق خط تليفون مرتكب جريمة ما يحيطه بسياج حماية الحرية.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، مع الإعلامية دينا عبدالكريم، "إذا قامت جهة ما بتعليق هاتف متهم ما، فهذا الأمر له توقيت محدد يصل لشهر مع إمكانية تجديده، وهذا الأمر محاط بسياج لحماية الحرية"، مضيفًا: "لا يمكن تعليق هاتف شخص غير مرتكب جريمة، ويجب أن يكون التعليق بإذن القاضي".

وشدد على ضرورة معرفة الموطنين بحقوقهم وواجباتهم، لتجنب الوقوع في المشكلات واستيعاب ما يدور حولهم، مضيفًا: "لو شخص سجل لآخر عشان يثبت جريمة، فهو من سيعاقب بالحبس لمدة عامين".