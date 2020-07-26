عناصر إرهابية تحرق قرية بريف حماة الشمالي وتسرق سيارات السكان

شنت مجموعات مسلحة مجهولة يرجح أنها تنتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم، هجوما على قرية الخفية بناحية السعن في ريف سلمية الشمال شرقي.

وأشارت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصادرها، إلى أن المسلحين قتلوا شخصا وأحرقوا قرية الخفية الواقعة بريف حماة الشمالي، وسرقوا سيارات قاطنيها، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتشن جماعات مسلحة بين الحين والآخر، هجمات على قرى بريف حماة الشمالي، وتقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل.