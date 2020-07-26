رفع درجة الاستعداد القصوى بسوهاج استعدادا لعيد الأضحى

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بالجهاز التنفيذي والأمني، المستشفيات، مرفق الإسعاف، جميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه المحافظ المديريات والمصالح والوحدات المحلية والإدارات، بالاستعداد الكامل لتقديم مختلف الخدمات وعلى أعلى مستوى مع تواجد القيادات المسؤولة عن القطاعات خلال إجازة عيد الأضحى بالكامل.

وأشار إلى عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بالمراكز لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، ومتابعة الموقف على مدار 24 ساعة.

ووجه محافظ سوهاج بالتنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقري، والطب البيطري، والصحة، والبيئة لوضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي، وتشكيل فرق للتدخل السريع بمرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، وتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة يوميا، على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات الكسح لجميع المجازر طوال ال 24 ساعة خلال فترة ما قبل العيد وأثناء العيد وبعد العيد لكسح مياه الصرف من المجازر أولا بأول.

كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة مجانا وفورا دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، بالإضافة الى قيام مرفق الاسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الاسعاف وتحديد مواقع للإسعاف بالمناطق الحيوية والميادين العامة وبالقرب من كورنيش النيل، مشيرا الى تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للتدخل السريع لوقف أي أعمال بناء مخالفة خلال أيام العيد

وشدد "الفقي" على ضرورة توفير كافة السلع الغذائية الأساسية بالأسواق للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، والاستمرار في العمل على ضبط الاسعار ومكافحة الغلاء، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات الجزارة بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والصحة والطب البيطري بجميع مدن وقرى المحافظة.