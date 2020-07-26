"السياحة والمصايف": الأهالي ينزلون الشواطئ غير الصالحة للاستخدام

أكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، على أن الشواطئ مغلقة "كل الخدمات التي تقدم على الشواطئ من تقديم شمسيات، حمامات، غرف تبديل ملابس، إنقاذ غير موجودة"، لافتا إلى أن أعداد الغرقى في شواطئ الإسكندرية يكونون من مخافظات أخرى وليس من سكان المحافظة.

وأضاف رشاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن عملية الإنقاذ خطيرة لأنها تحتاج إلى تواجد المنقذين، المراقبين، اللافتة التي تدل على حالة البحر، مؤكدا على أن نزول البحر بعد الفجر مباشرة مع الأسرة وعدم التفكير أنه في حالة حدوث غرق لن يوجد شخص لإنقاذ الغريق وهذه النقطة خطيرة للغاية وذلك نتيجة قرارات خاطئة أفقدتهم حياتهم.

وتابع، أننا لدينا مساحات كبيرة من الشواطئ ووجهات واسعة "61 شاطئ" بما يعادل 65 كيلو من الشواطئ منها المأهول أو الصخري غير الصالح للاستخدام ونفاجأ بأن الأسر بالرغم من ذلك ينزلوه لكي يكونون بعيدين عن أعين الأجهزة التنفيذية ومراقبين الإدارة الذين سوف يخرجوهم من المياه في حالة رؤيتهم، وهناك حالات تم رصدها على جروبات الفيس بوك وتقديم نصائح لبعض المواطنين بوقت ومكان نزولهم البحر قبل وصول المفتش لإخراجهم.

واستكمل، أننا نكثف الحملات بشكل كبير جدا، بالإضافة للمنصات الإعلامية والرسائل التي يتم تقديمها للمواطنين لها مفعول كبير لأنه بعد حادث النخيل الشهيرة الذي راح ضحيتها 11 شخصا، لا يوجد أي شخص الآن يفكر بالنزول لهذا الشاطئ.