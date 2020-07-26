أوروبا تقدم معونة إنسانية بقيمة 74 مليون دولار إلى 12 دولة إفريقية

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديمه معونة إنسانية بقيمة 74 مليون دولار أمريكي إلى 12 دولة بجنوب القارة السمراء لمساعدة شعوب هذه الدول على مواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" والتغيرات المناخية الحادة التي ضربت تلك المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن هذه المعونة تتضمن تقديم مساعدات غذائية للسكان الأكثر فقرا علاوة على تقديم دعم للمزارعين في المناطق المتضررة من التغيرات المناخية، لا سيما موجات الجفاف، بهدف استعادتهم لسبل كسب قوت يومهم.

وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أن المعونة الجديدة ستوجه بصورة عامة للإنفاق على الإجراءات الوقائية من كورونا المستجد "كوفيد 19" والاستعدادات المخصصة لدعم الأنظمة الصحية المحلية وتيسير الوصول إلى الرعاية الصحية وخدمات الصحة العامة، ودعم تعليم الأطفال وتدريب المعلمين.

الاتحاد الأوروبي: موزمبيق وزيمبابوي ستتلقى النصيب الأكبر من هذه المساعدات المخصصة

وأوضح الاتحاد، أن خطة المعونة ستسمح بوجه عام بتعزيز استعداد واستجابة دول منطقة الجنوب الأفريقي لمواجهة الوباء، وبالتوازي مع ذلك، ستساعد سكان هذه الدول على الاستعداد جيدا لمواجهة الكوارث الطبيعية وتقلل من تداعياتها.

وتابع الاتحاد الأوروبي قائلا، إن موزمبيق وزيمبابوي ستتلقى النصيب الأكبر من هذه المساعدات المخصصة إلى 12 دولة بمنطقة جنوب القارة السمراء حيث ستحصلان على 17 مليون دولار أمريكي و 16 مليون دولار أمريكي لكل منهما على التوالي.