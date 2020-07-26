عاجل.. القبض على صاحب برج جرجا المخالف عقب إزالته

يمثل أمام النيابة العامة بجرجا في سوهاج اليوم الأحد، عمدة قرية "مزاتا والشيخ جبر" عقب القبض عليه بمحافظة الإسكندرية تنسيقا مع مديرية أمن سوهاج، في التهم المنسوبة له ببناء برج مخالف على أملاك الدولة بمدخل مدينة جرجا.

وأفادت مصادر أمنية أن المتهم "سلمان.ع" عمدة قرية مزاتا والشيخ جبر التابعة لمركز جرجا جنوب المحافظة قد توارى عن الأنظار في محافظة الإسكندرية عقب صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتم تحديد مكان تواجده وتنفيذ مأمورية بالتنسيق مع أمن الإسكندرية والقبض عليه.

كانت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود، مدير الأمن، قد دفعت بمأمورية إلى مدينة الإسكندرية لإلقاء القبض على صاحب أشهر برج مخالف بمدينة جرجا جنوب المحافظة.

يذكر أن أعمال الإزالة قد انتهت بالكامل وتم تسوية البرج بسطح الأرض، والمبنى صادر له 11 قرار إزالة، والمبني متعدي على حرم الطريق المملوك للهيئة العامة للطرق والكباري ومتعدي على أملاك الدولة، ويقع البرج بمدخل مدينة جرجا من الناحية الغربية على الطريق السريع "مصر – أسوان" الزراعي.