القصة الكاملة لجريمة البساتين.. الزوجة وابنها تخلصا من الزوج

بعد مرور 14 شهرا على جريمة مروعة هزت منطقة البساتين، حيث قامت سيدة بالتخلص من زوجها بمساعدة ابنها بعد شك الضحية فى نسب أبنائه، أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار علي القضية، وقضت بإعدام الزوجة - ربة منزل - المتهمة الرئيسية بالإعدام شنقا، ومعاقبة نجلها بالحبس لمدة 15 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء كمال البيلي وعضوية المستشارين ممدوح وحيد صادق ومحمد ياسين.

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية وقرار الإحالة عن قيام المتهمين "نادية. م"، ونجلها "مصطفي .ع "، بقتل المجني عليه - الزوج "علاء الدين" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم علي إزهاق روحه عقب تولد الفكرة لدى المتهمة بالتخلص منه.

وذكرت التحريات وقرار الإحالة أن المتهمة الرئيسية عرضت علي نجلها المتهم الثاني بتاريخ الواقعة منذ قرابة 14 شهرا.. تفاصيل الجريمة المروعة، وعلى إثر اتفاقهما سعيا لتنفيذها وقاما بالدخول الي غرفة نوم المجني عليه منتهزين فرصة انفراده واستلقائه علي السرير وانقضت عليه المتهمة بكل قوتها وجثمت بساقيها علي صدره من الجانب الأيسر وضغطت بكلتا يديها وكتمت انفاسه ومعها المتهم الثاني فأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات حال كون المتهم الثاني طفلا لم يبلغ من العمر ثماني عشر عاما.

وكانت النيابة العامة قد استمعت إلي اقوال شقيق المجني عليه "خالد . م"، شهد أن المتهمة أبلغته بوفاة شقيقه المجني عليه قضاء الله وقدره إلا أنه تشكك فى ذلك واتهم المتهمين بقتله لوجود خلافات بينهما والمجني عليه بصفة دائمة.

وعقب تلقى البلاغ تمكنت قوات الأمن من كشف غموض الواقعة والقى القبض على المتهمين، وتمت إحالتهما للنيابة، وعقب ورود تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي، أصدرت النيابة قرارا بإحالة المتهمين للمحاكمة، وعقب تداول أوراق القضية عدة جلسات اصدرت المحكمة قرارها السابق.