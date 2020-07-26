السجن 15 عاما لسائق ومعاون مكتب بريد بالعاشر لاختلاس 1.5 مليون جنيه

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم رئيس المحكمة، بمعاقبة معاون مكتب بريد وسائق، بالسجن المشدد 15 عاما، لكل منهما، لاختلاسهما 1.5 مليون جنيه، من مكتب بريد بالعاشر من رمضان.

تعود أحداث الواقعة للربع الأول من عام 2020، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على "س. ع" معاون مكتب بريد بمدينة العاشر من رمضان، و" ا م م "، سائق، لاستيلائهما على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه، من مكتب البريد، حيث سهل المتهم الأول للثاني إدخال المبالغ المالية في حساب بنكي له، كما أدخل مبالغ أخرى في حساب وهمي باسم شخص آخر متوفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وجرى إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.