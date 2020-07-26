نائب يطالب بإنقاذ مصانع الورق والكرتون من تداعيات كورونا

طالب عماد محروس عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التدخل لإنقاذ مصانع الورق والكرتون من التوقف، من خلال فرض رسوم حماية ضد الوارادات من منتجات الورق والكرتون.

وأكد محروس في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنّ معظم المصانع لا تعمل بالطاقة الكاملة لعدم قدرتها على منافسة الواردات، ويوجد تكدس كبير بالمخزون من المنتجات الورقية، وهذه المصانع في طريقها للتوقف، علما بأنّ الطاقة الإنتاجية للمصانع تفي باحتياجات السوق المحلي.

وطالب بإصدار قرار حكومي بفرض رسم حماية "وارد" مؤقت لمدة عام للوقاية من ضرر الخسائر لصناعة الورق والكرتون وحماية الاستثمارات في هذا القطاع الصناعي الهام.

واتهم النائب عماد محروس، الحكومة، بالتخاذل في عدم حماية مثل هذه الصناعات المهمة، مؤكدا أنّ الاقتصاد الحر لا يعني الفوضى وعدم التدخل الحكومي لحماية الصناعات الوطنية، ويجب على الحكومة سرعة التدخل لإنقاذ المصانع من التوقف.

وكشف النائب عماد محروس، عن توقفت المصانع العاملة في قطاع صناعة الورق والكرتون كليا أو جزئيا بسبب كورونا، ما أدى لتعثرهم وعدم سداد فواتير الكهرباء، حتى أنّ شركات توزيع الكهرباء قطعت التيار عن بعض المصانع، مطالبا بإعادة التقسيط للمديونيات على عامين دون احتساب فؤاد للتأخير وعدم المطالبة بسداد القسط الثابت الشهري للمصانع المقطوع عنها الكهرباء.