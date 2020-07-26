خبير: 16% ممن تتراوح أعمارهم بين 40 لـ64 عاما عرضة لأمراض القلب

قال الدكتور مجدي عبدالحميد، أستاذ أمراض القلب بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للقلب، إنّ أكثر من 16% من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 40-64 عاما في مصر معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونصح عبدالحميد في تصريحات خاصة، المرضى، بتبني جملةٍ من التغييرات في أنماط الحياة العلاجية، واستخدام العلاجات الدوائية في مرحلة الوقاية الأولية، وتمتد هذه التغييرات في نمط الحياة العلاجي لتشمل تجنب أو الإقلاع عن التدخين، وفقدان الوزن الزائد، وتعزيز اللياقة والأنشطة البدنية اليومية، فضلا عن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول لتعديل وضبط نسبة الدهون، والاعتماد على علاجات متنوعة قد يُنصح بها للتحكم في مستوى ضغط الدم.

وأضاف: أظهرت الإحصائيات أنّ نحو 90% من المرضى الذين شُخّصت إصابتهم في منطقة الشرق الأوسط بمرض الشريان التاجي، ظهر لديهم عامل خطر واحد على الأقل، مثل ارتفاع ضغط الدم والإصابة بداء السكري والتأثيرات الضارة للتدخين، إضافة إلى التعايش مع عاملي خطر أو أكثر، وتؤثر عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية بشكلٍ سلبي على عملية تشخيص الحالة الصحية للمريض، نتيجة تزايد خطر انسداد الشرايين، وزيادة شدة وتنوع وتكاليف الرعاية الطبية على المدى الطويل.

وأوضح أنّ المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة والمتأثرين بعوامل خطر متنوعة، مثل العمر والتدخين وارتفاع ضغط الدم والسكري، أكثر عرضة لمواجهة الحالات المتكررة لأمراض القلب والأوعية الدموية وخطر الوفاة.

وعادة ما توصي الفرق الطبية المشرفة على هؤلاء المرضى باستخدام علاجات من شأنها تخفيض القيم الخاصة بضغط الدم والكوليسترول، وتبني إجراءات متابعة وعناية أكثر شدة، والاعتماد على علاجات عالية التكلفة أو علاجات ذات مخاطر عالية من حيث المضاعفات اللاحقة.