مدير "العربية للعلوم": استثمار التطور يتطلب إنسان متميز

تحدث الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن مراسم توقيع عقد شراء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لكامل أرض ومباني فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة كأول مشروع يعمل مطابقا لأحدث نظم المؤسسات البحثية والعلمية في المدينة التي تتبع جامعة الدول العربية.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقاء مع كاميرا برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية Mbc masr، أنّ جميعنا يرى ما يحدث في مصر والتطور الذي تشهده مصر، موضحا أنّ التطور لن يستثمر بشكل جيد إلا بإنسان متميز، وكان يجب أن نكون على قدر من المسؤولية، وبدأنا بالفعل في العلمين الجديدة العام الماضي.

وتابع أنّنا اليوم نكمل العام الأكاديمي الأول في كليات الذكاء الاصطناعي، طب الأسنان، والصيدلة، وستبدأ باقي الكليات هذا العام ليكون لدينا بناء لإنسان مصري عربي متميز يستطيع أن يحافظ على هذا التطور.