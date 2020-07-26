دجال انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية: مش لاقيين الجثة

أوقفت الأجهزة الأمنية البحث عن جثة دجال انهالت عليه الرمال في حفرة، أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل بمنطقة صحراوية ببلبيس بمحافظة الشرقية، بعد البحث لعدة ساعات والوصول إلى عمق نحو 12 مترا.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بمصرع "ا . م ."، 50 عاما، إثر انهيار الرمال عليه في حفرة أثناء التنقيب على الآثار بقرية جلفينا التابعة لمركز بلبيس.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة، وتبين أن المنزل بمنطقة صحراوية واستعان مالكه بدجال وعامل للتنقيب عن الآثار.

وأثناء قيامهم بأعمال الحفر، توجه الدجال إلى أسفل موقع الحفر لمعاينة المكان، فانهالت عليه الرمال وجدران المنزل لعمق نحو 15 مترا.

انتقلت قوة من الحماية المدينة، برئاسة اللواء محمد عدلي، وقوة من الأجهزة التنفيذية برئاسة اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس إلى موقع البلاغ.

وجرى الدفع بمعدات للبحث عن الجثة، وبعد التوصل إلى عمق نحو 12 مترا توقفت أعمال البحث، نظرا لاستمرار تدفق الرمال في الحفرة .

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. وجرى ضبط صاحب المنزل والعامل وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث.