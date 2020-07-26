ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية في حملة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 4 بنادق آلية وكميات من المخدرات على الطريق الزراعي دائرة مركز كفر شكر.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية بتلقيه إشارة من المقدم إسماعيل خطاب رئيس وحدة مباحث مركز كفر شكر من ضبط "عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية – له معلومات جنائية" حال تواجده بصحبة آخرين بجوار سيارة ملاكي معطلة على جانب الطريق دائرة المركز.

وحال قيام قوة أمنية بتفقد الحالة الأمنية على الطريق الزراعي وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 4 بنادق آلية - طبنجة - 6 خزائن آلية - 259 طلقة مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جراما – و100 جرام بانجو ومبلغ مالي قدره 32 ألف جنيه.

وبمواجهتهم أمام اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية اعترفوا بملكية السيارة المضبوطة لاحدهم وبحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والذخائر لحماية تجارتهم والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التى امرت بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات