المالكي: نسعى لتعزيز وإقامة شراكات استراتيجية مع روسيا

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقية، نوري المالكي، اليوم، سعي بلاده لتعزيز وإقامة شراكات استراتيجية مع روسيا.

وقال المالكي، في بيان، خلال لقائه بالسفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، "إنه جرى بحث مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة تداعيات وباء كورونا وهبوط أسعار النفط وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية في العراق والعالم، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأضاف المالكي، "أن بلاده تسعى إلى تعزيز وإقامة شراكات استراتيجية مع روسيا الاتحادية، والاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات، لا سيما الخبرات في المجال الصحي ومكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار المالكي، إلى أن "روسيا الاتحادية تحظى بكثير من الاحترام والتقدير من العراق وشعبه".

من جانبه، أشار ماكسيموف، إلى استمرار بلاده في التواصل مع وزارة الصحة العراقية بشأن مكافحة وباء كورونا، مبديا استعداد بلاده لدعم العراق والتعاون في مختلف المجالات.