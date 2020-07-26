CIT تطلق برنامجها المتكامل للابتكار والتحول الرقمي Go Digital

أطلقت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT برنامجها المتكامل Go Digital؛ لتعزيز الابتكار في قاطرة التحول الرقمي المصرية.

جاءت هذه الخطوة بهدف ترسيخ مكانة الصناعة الرقمية في مصر على خريطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإقليمية، وتعزيز دور خدمات وحلول ومنتجات الثورة الرقمية الحديثة في رؤية وفقًا لرؤية القيادة السياسية التي تستهدف الوصول إلى التنمية المستدامة عبر قاطرة التحول الرقمي، وإزاحت الستار عن المميزات التنافسية للكوادر البشرية والقدرات الفنية للشركات المصرية.

يدعم برنامج Go Digital العديد من الصناعات و القطاعات الرئيسية في الدولة ومنها الصحة ومكافحة الأوبئة وأنظمة التعليم عن بعد والترويج السياحي ومواجهة تحديات قطاع الضيافة والفندقة وتطبيقات الواقع الافتراضي لصناعة المؤتمرات والمعارض عن بعد وتطبيقات التباعد الاجتماعي وتعزيز الإجراءات الإحترازية وغيرها، ومن المقرر أن يساهم البرنامج بعد التعاون مع مختلف القطاعات دعم الإبتكار لدى الشركات المصرية وتفضيل وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، تشجيع لمفاهيم الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال حزمة الحوافز التشجيعية وجوائز تشجيع الأفكار الإبتكارية، تقديم باقة متكاملة من الحلول الذكية لكل القطاعات التي تأثرت بأزمة جائحة انتشار الفيروس العالمي كورونا "كوفيد-19"، وزيادة الصادرات الرقمية المصرية.

أعرب الدكتور محمد خليف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورئيس محور الابتكار وريادة الأعمال عن بالغ سعادته بإطلاق البرنامج الذي عملت الغرفة على تصميمه بعد دراسة متأنيه للمستجدات المتلاحقة والدور المنوط بالصناعة الرقمية في مرحلة ما بعد "كوفيد-19"، مشيرا إلى أننا نتطلع في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تبني البرامج ذات المميزات التنافسية والقيمة المضافة العالية التي من شأنها المساهمة البناءة في رسم ملامح المستقبل لمجهودات الدولة في الدفع بقاطرة التحول الرقمي في مصر.

وأضاف أنه عبر برنامج Go Digital فإننا نفتح نافذة جديدة لأصحاب الأفكار والحلول والمنتجات والخدمات المبتكرة لكل كافة القطاعات الرئيسية، ونوفر جسرا من التواصل البناء بين احتياجات ومتطلبات القطاعات الرئيسية من أصحاب الخدمات من الشركات المصرية، إضافة إلى إننا نتيح فرصة عظيمة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة للتأهل بكل الأدوات الحديثة لمستقبل الصناعة الرقمية بما يتناسب مع المتغيرات العالمية.

وأوضح أن من المنتظر أن يتضمن برنامج Go Digital ثلاثة محاور أساسية لضمان التحقيق الأمثل للأهداف السالف ذكرها وهي مسابقة لإطلاق العنان للابتكار في المجالات التي سيجرى الإعلان عنها تباعاً مع إتاحة المشاركة للأفراد والشركات، بعد التنسيق مع الجهات المعنية لرصد المعوقات والتحديات التي تواجه رؤيتهم المستقبلية، وتلبية متطلباتهم من الأنظمة الذكية لإتاحة قيمة مضافة، وتتطلع CIT إلى تكاتف المجهودات لضمان تحقيق أعلى فائدة لكل الأطراف سواء من الشركات وأصحاب الأفكار أو ممثلي القطاعات من هيئات أو كيانات اقتصادية أو مؤسسات خدمية.

وأشار إلى أن المحور الثاني هو مسرعة الأعمال والحاضنة والتي ستضم كل الأفكار الجديدة أو الشركات الناشئة للعمل على تطويرها عبر برنامج تأهيل فني متكامل، وأن المحور الثالث هو مجموعة من الأنشطة وورش العمل والندوات التي تستهدف رفع الوعي بأهمية التحول الرقمي والتقنيات الجديدة ونقل المتغيرات المتلاحقة في الصناعة وتقديم الاستشارات والتدريبات اللازمة؛ لتمكين الشركات من كل أدوات نماذج الأعمال المتطورة التي ستحقق أهداف البرنامج.