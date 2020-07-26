وزارة الدفاع الجزائرية: تدمير قنبلتين بولاية المدية شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، عن تدمير قنبلتين بولاية المدية، شمالي البلاد، وإحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 25 شخصًا بولايتي وهران ومستغانم، شمال غربي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، إنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس قنبلتين تقليديتي الصنع إثر عملية بحث وتمشيط بغابة الشلالة ببلدية مغراوة، بولاية المدية".

وأضاف البيان، أن حرس السواحل أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ25 شخصًا كانوا على متن قوارب بكل من وهران ومستغانم (شمال غرب).