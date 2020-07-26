"المترو": نشر 20 نقطة إسعاف بالمحطات.. وكمائن لضبط الخارجين عن القانون

قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه يجرى العمل على تنفيذ تعليمات وتوجيهات وزير النقل، باتخاذ استعدادات قصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف عبدالهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "DMC"، أن عدد الرحلات في الخطوط الثلاثة للمترو بلغت 1400 رحلة يوميًا، مؤكدا بدء الرحلات من الساعة 5:15 صباحًا حتى الساعة 12 في منتصف الليل، بإجمالي 20 ساعة عمل، وهو ما سيطبق خلال عيد الأضحى المبارك.

وتابع: "مستعدون للدفع بقطارات إضافية فارغة من الركاب في أي محطة مزدحمة بالركاب لامتصاص الازدحام داخل المحطات، وفرق الصيانة والطوارئ منتشرة على طول الخطوط الثلاثة لمواجهة أي عطل طارئ يمكن أن يحدث".

وأردف: "الاستعدادات كاملة ولدينا 20 نقطة إسعاف منتشرة على الخطوط الثلاثة للمترو؛ لاستقبال أي حالة طارئة ونقل الحالات إلى أقرب مستشفى بمحيط المحطة".

وأشار، إلى أنه جرى التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة متور الأنفاق لعمل أكمنة ثابتة ومتحركة وسرية بالمحطات والقطارات لمتابعة الخروج عن القانون.