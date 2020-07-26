إحالة منفذين لبيع اللحوم بالمنصورة للنيابة للمغالاة في الأسعار

حررت مديرية تموين الدقهلية اليوم، محاضر مخالفات لمسئولي منفذي بيع لحوم بالمنصورة لعدم التزامهم بالأسعار المقررة بمبادرة "حياة كريمة"، وبيعها بأزيد من المبادرة بـ 15 جنيها للكيلو، وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة المحاضر للنيابة العامة مع إنذار بالغلق النهائي.

وأكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تقرير عرضه على المحافظ، أنه جرى تنفيذ حملة رقابة وتفتيش على منافذ بيع اللحوم التي جرى إعدادها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتخفيض أسعار اللحوم لتباع للمواطنين بسعر 60 جنيها بدلًا من 75 جنيهًا خلال الأسبوع الأخير من يوليو الجاري.

وذكر دايرة في تقريره، أن الحملة أسفرت عن تحرير محاضر مخالفات لمسئولين عن منفذي بيع لحوم بشارع الجيش لبيعهما اللحوم بأزيد من السعر المقرر بـ 15 جنيهًا.

ووجه المحافظ إنذارا شديد اللهجة لأصحاب المنافذ المخالفة بالغلق النهائي، وكلف وكيل وزارة التموين بمتابعة تصرفات النيابة في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة حيال المخالفين.