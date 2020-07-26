مصر ترسل مساعدات طبية لليمن

أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامر للإدارات التخصصية بإعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات؛ للوقوف بجانب الشعب اليمني الشقيق في محنته ومجابهة انتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة باليمن، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ للمشاركة في تقديم الدعم وتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء اليمنيين.

ونقلت المساعدات عبر طائرة نقل عسكرية لتسليمها إلى الحكومة الشرعية اليمنية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض.

تأتي تلك المساعدات انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها من الدول العربية والتضامن والتعاون الكامل معهم من أجل مواجهة المحن والأزمات.