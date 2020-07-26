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رئيس مدينة مطروح: تقدم 1523 مواطنا للوحدات السكنية بحي الزهور

كتب:

محمد بخات
08:39 م | الأحد 26 يوليو 2020
المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مطروح

المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مطروح

أعلن وجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن استلام 1523 ملفًا للمتقدمين على وحدات سكنية بحي الزهور بالكيلو 4 الجديدة، الوحدة بمساحة 65 م، وعددهم 82 وحدة سكنية عن طريق إدراة الإسكان بمجلس المدينة، ويستقبل المركز التكنولوجي ملفات المتقدمين والتي انتهت في 21 يوليو الجاري.

وقال "عبد الرازق"، إن إدارة الإسكان قامت باستلام الملفات عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة، والتأكد من استيفاء جميع المستندات والإقرار بصحتها، وفي حالة مخالفة ذلك يعرض المسئول للمسائلة القانونية طبقًا للشروط والضوابط المنظمة للحصول على وحدة سكنية من إسكان المحافظة بمدينة مرسى مطروح بالعمارات الجديدة بمنطقة الكيلو 4.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتسهيل دخول واستقبال المواطنين خلال التقديم للوحدات السكنية بالكيلو 4 الجديدة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ومنع التكدس للوقاية من فيروس كورونا.

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