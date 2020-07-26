تباين آراء طلاب "الدبلوم" حول امتحانى "الإنجليزية والفيزياء"

تباينت ردود فعل طلبة الدبلوم التجارى نظام الـ5 سنوات حول امتحان اللغة الإنجليزية، اليوم، واشتكى البعض من طول الامتحان وصعوبة بعض الأسئلة، على حد تعبيرهم، فيما أكد البعض الآخر سهولتها، فيما أدى طلاب الدبلوم الصناعى، امتحان الفيزياء، التى جاءت أسئلتها فى مستوى الطالب المتوسط، حسب بعض الطالبات.

وتقول منة الله مصطفى، طالبة بشعبة الإدارة والتسويق بمدرسة الجيزة الفنية المتقدمة التجارية، إن امتحان اللغة الإنجليزية كانت أسئلته صعبة وغير مباشرة، ويحتوى كلمات من خارج المنهج، يصعب ترجمتها، أما عمرو محمد، طالب بشعبة الإدارة والتسويق بالمدرسة نفسها، فقال إن امتحان «الإنجليزية» كان سهلاً، وأسئلته كانت من المراجعة النهائية التى وضعها بعض المدرسين.

وأوضح أن البعض يشتكى من صعوبة الامتحان نظراً للإجراءات المشددة التى تم اتخاذها اليوم فى اللجان، مضيفاً: «النهارده مفيش كلام فى اللجان، من أول ما تسلمنا الورق والمشرفين مشددين، لو حد اتكلم بيسحبوا منه الورقة، على عكس امبارح، وده أفضل لنا لأنه بيخلينا مركزين أكتر، ومش بنتساوى ببعض».

وعلى بُعد خطوات من المدرسة، تقع مدرسة الميدان الثانوية الصناعية بنات، التى أدى فيها بعض الطالبات، صباح اليوم، امتحان مادة الفيزياء، مؤكدات سهولته، باستثناء بعض الأسئلة التى جاءت من الجزء الملغى من المنهج، بحسب كلام «سارة أيمن»، طالبة بشعبة الجلود، مشيرة إلى أنها بمجرد تسلمها لورقة الامتحان فوجئت بوجود بعض الأسئلة الملغاة من المنهج، مما دفعها وبعض الطالبات بلجنتها للحديث مع المشرفين، الذين طلبوا منهن استكمال الامتحان لحين الرجوع للإدارة، وبعد نحو 15 دقيقة أكدوا لهن أن الأسئلة التى جاءت خارج المنهج المحدد ملغاة ولا تضاف للمجموع، مضيفة: «إحنا قلقنا لما شفنا أسئلة من الجزء الملغى، ولما كلنا اتكلمنا قالو لنا ما تحلوهاش، ودى كانت أكتر جزء صعب فى الامتحان، لكن الباقى فى مجمله كان سهل جداً وما أخدش مننا وقت، وبمجرد ما خلصنا سلّمنا الورق وخرجنا».

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية فى يومها الثانى سارت بشكل جيد دون مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، ووجود الملاحظين باللجان.

وجرت إحالة رئيس اللجنة والمراقب بمدرسة الشهيد محمد كامل نور الإعدادية بنات للشئون القانونية لعدم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة من حيث دخول الطلاب بالهواتف المحمولة.

ورصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 3 حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت، فى الجيزة، وتم رصد بعض الحالات الصحية المختلفة لـ5 طلاب وعزلهم ونقل بعضهم للمستشفى وفقاً لتقرير المسئول الصحى باللجنة.

لا شكاوى فى امتحانات الثانوية الأزهرية

وفى سياق متصل أدى 43156 طالباً بالقسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم، امتحان اللغة الأجنبية، وسط هدوء تام وإجراءات وقائية مشددة حفاظاً على الطلاب من انتشار كورونا، وقال الدكتور محمد حسانين عبداللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، إنه لم يتم تسجيل شكاوى من الامتحان.