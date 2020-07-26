بسبب العم الطائش.. إصابة طفلين بطلقات نارية في الصدر بقنا

أصيب طفلان، اليوم الأحد، بطلقات نارية بالصدر، بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بإصابة طفلين بطلقات نارية بالصدر، بقرية الحسينات، التابعة لمركز أبوتشت، وتم نقلهما إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وقال مصدر بمستشفى أبوتشت، إن المستشفي استقبل أحمد رمضان، يبلغ من العمر 14 عامًا، وشقيقه محمد، يبلغ من العمر 4 أعوام، مصابين بطلق ناري في الصدر، لافتًا إلى أنه جرى عمل الإسعافات الأولية ووضعهما تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهما.

وكشف التحريات أن عم الطفلين ويدعى هارون.خ.ا، وراء ارتكاب الواقعة، بعد تناوله جرعة زائدة من مخدر الشابو أفقدته الوعي، وأقدم على ارتكاب جريمته.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث.