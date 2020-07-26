ياسمين صبري تدعم أحمد أبو هشمية في انتخابات مجلس الشيوخ

دعمت الفنانة ياسمين صبري زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر خاصية "story" بحسابها الخاص على "إنستجرام"، بنشرها لصورة دعائية له حيث يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة.

وظهر في الصورة رجل الأعمال رئيس حزب الشعب الجمهوري أحمد أبو هشمية مكتوب عليها "القائمة الوطنية من أجل مصر، أحمد أبو هشيمة، مجلس الشيوخ 2020".

يذكر أنه في شهر مايو الماضي كان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة للفنانة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة أثناء سيرهما معاً على كورنيش الإسكندرية.

وشاركت الفنانة ياسمين صبري بموسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "فرصة ثانية" والذي شارك في بطولته آيتن عامر، أحمد مجدي، هبة مجدي، دياب وكوكبة من النجوم، معالجة درامية محمد سيد بشير، سيناريو وحوار محمد جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.