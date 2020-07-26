رئيس جمعية "صباح الأحمد" عن الاعتداء على مصري: القانون سيأخذ مجراه

قال رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية ناصر العتيبي، إن وزير الداخلية، أنس الصالح أكد أن القانون سيأخذ مجراه، في واقعة الاعتداء على الشاب المصري، الذي يعمل محاسب "كاشير" في الجمعية.

وأضاف خلال تصريحات لصحيفة المجلس الكويتية، أن هذا الأمر يعكس مدى اهتمام الشرطة، متابعًا: "لما يتواصل معي شخصية قيادية فإن ذلك سيكون له أثر في النفس، أثر معنوي وأثر يجعلني أحس بالفخر".

وتابع: "القانون سيأخذ مجراه، وكل إنسان قد ينفعل، ولكن الموضوع لم يكن يستحق كل هذا الأمر، وأصدرنا تعليمات بأهمية الأرقام لأن الله حملنا أمانة وأموال المساهمين ليست عبثًا ولا سبيلًا، وكل ما أداه الموظف المصري أنه أنكر المنكر مثلما أمره الله، كما أمر القانون بهذا أيضًا".

فيديو / رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية ناصر العتيبي: وزير الداخلية أنس الصالح أكد بأن القانون سيأخذ مجراه. pic.twitter.com/6LWfFbKfQG — المجلس (@Almajlliss) July 26, 2020

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو، تعرض فيه مصري مقيم بدولة الكويت يعمل "كاشير" بجمعية "صباح الأحمد" لاعتداء بالضرب من قبل مواطن كويتي.

وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله.

وأكّدت مكرم، تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.

وخلال الاتصال، شدد السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت أن الحادث فردي لا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

كما أوضح قنصل عام مصر بالكويت، أنَّه تمّ إلقاء القبض على المعتدي وتمّ تسجيل القضية جنحة ويتمّ متابعة القضية، لافتًا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري "وليد" الذي تمّ الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها "ناصر ذعار العتيبي".