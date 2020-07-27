حظك اليوم الاثنين 27-7-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يسعى دائما إلى أن يكون في المقدمة، مما يجعله قائدا في عمله وفي حياته الشخصية والاجتماعية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك بتنظيم أفكارك على جميع المستويات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحافظ على تقوية الروابط العائلية باحترام الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.