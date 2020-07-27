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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 27-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:08 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولود برج العذراء دائم القلق على الأشخاص المقربين منه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يعدك بأوقات ساحرة تجمعك بالأهل والأحباب.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم أنت بارع في عرض وجهة نظرك دون صدامات.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة أنعام سالوسة، ويوافق تاريخ ميلادها 9 سبتمبر.

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