للطبيبات.. ماذا تفعلن حال رفض إجازة رعاية الطفل؟

تتساءل الكثيرات من الطبيبات عن ماذا تفعل الطبيبة حال رفض المديريات أو الجامعات إجازة رعاية الطفل؟ الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء يجيب على هذا التساؤل خلال النقاط التالية.

أولا: "رعاية الطفل إجازة وجوبية بنص قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية، وقد وضعها المشرع لحماية الطفل ورعايته وبالتالي لا يجوز لجهة العمل رفضها.

أما الوسائل التي يمكن للطبيبة اللجوء لها إذا تم رفض (أو عدم استلام) طلبها لإجازة رعاية الطفل، فهي كالتالي:

1- تقديم شكوى عاجلة للمستشار مفوض مجلس الدولة بديوان عام المحافظة التى تعمل بها.

2- إرسال خطاب مفتوح (بدون مظروف) مسجل بعلم الوصول لمدير جهة العمل.

3- إرسال تلغراف لمدير جهة العمل.

4- إرسال إنذار على يد محضر (من المحكمة) لمدير جهة العمل.

ويوصى بأن يتم ترك مهلة زمنية أكثر من خمسة أيام عمل، بين تاريخ إرسال الإنذار وبين التاريخ المطلوب لبدء الإجازة (المدون بالإنذار).