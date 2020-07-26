إعلامي كويتي: الاعتداء على الشاب المصري حادث "عرضي"

قال الإعلامي الكويتي ماضي الخميس، إن واقعة الاعتداء على الشاب المصري، الذي يعمل محاسب "كاشير" في جمعية صباح الأحمد التعاونية حدث عرضي، يحدث في الكويت أو في أي بلد آخر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "هذه التصرفات غير لائقة وهمجية وغير إنسانية، ورئيس الجمعية رفض بشكل كامل ما حدث وقدم استقالته وقدم بلاغا للنيابة وتعاون مجموعة من المحامين مع المواطن المصري وقدموا بلاغا اليوم في النيابة العامة ضد هذا الشخص".

وتابع: "هذا التصرف غير مقبول لأي إنسان، والقانون سيكون الفيصل، والناس متعاطفون معه في الكويت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".