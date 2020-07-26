رئيس جمعية صباح الأحمد: لا نرضى الإهانة لأي مواطن مصري

قال رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية ناصر العتيبي، إن خطاب الكراهية الصادر عن البعض لا يمثل شعبي مصر والكويت، حيث تجمع البلدين روابط عدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن وليد صلاح موظف الجمعية المعتدى عليه من قبل مواطن كويتي، هو أخ وزميل، متابعًا: "نعتبره واحد منا فينا".

وتابع: "لا نرضى على أي مصري او لبناني أو سوري أو عربي أن يتعرض لهذا الأمر، وأنا أزور مصر وأُستقبل بكل محبة، وما يمس الكويتي يمس المصري".

وأردف، أن الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي، ولكن جرى تقديم بلاغ في الواقعة اليوم الأحد، وجرى استجواب الشخص المعتدي بكل احترافية وأُستدعي إلى المخفر.