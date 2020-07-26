أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأولياء الأمور إمكانية الاستعلام عن قبول الالتحاق الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021، وذلك فور انتهاء التسجيل الالكتروني.

وتستعرض "الوطن" خطوات الاستعلام عن قبول الالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قبول الالتحاق بالصف الأول الابتدائي

يمكن معرفة نتيجة القبول للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للمدارس الرسمية من خلال الدخول على الرابط بموقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، خدمات أولياء الأمور، أو الدخول من هنــــــــــا.

سيتطلب الأمر تسجيل بعض البيانات مثل ..

الرقم القومي للطفل

تاريخ الميلاد

محافظة الميلاد

النوع

ثم الضغط على تسجيل الدخول ، ومعرفة النتيجة.